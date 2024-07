Il comune di Sant’Antioco aderisce alla Giornata mondiale di prevenzione dell’annegamento

Oggi, 25 luglio, è la Giornata Mondiale della Prevenzione dell’annegamento. E il Comune di Sant’Antioco, su invito promosso da Fee Italia e da Bandiera Blu, ha aderito alle iniziative in programma, organizzando una dimostrazione sulle buone pratiche della sicurezza in mare nella spiaggia di Maladroxia, Bandiera blu 2024 per il sesto anno consecutivo. La dimostrazione è stata possibile grazie alla preziosa collaborazione dell’Asso Sulcis, Protezione Civile Sant’Antioco, che ha in carico il servizio di salvamento a mare nelle spiagge Bandiera Blu, Maladroxia e Coa Cuaddus, e della Guardia Costiera, che ha visto la partecipazione del comandante del porto di Sant’Antioco, Fabio Vaccaro, insieme a una squadra di militari, mentre al largo era ormeggiata la Motovedetta della Capitaneria, la CP812.

A livello internazionale, si tratta di un’iniziativa dell’OMS che segue la Risoluzione dell’ONU dell’aprile 2021 e mira a evidenziare il tragico e profondo impatto dell’annegamento e a offrire strategie di prevenzione salvavita. “Ogni annegamento è prevenibile. Esistono soluzioni”.

Quest’anno in Italia tutte le località Bandiera Blu hanno dedicato la giornata alla sensibilizzazione e all’informazione sulla necessità di prevenire annegamenti: il Comune di Sant’Antioco, da sempre sensibile alla tematica, ha aderito con una dimostrazione sulla sicurezza in spiaggia e sul primo soccorso nell’arenile di Maladroxia. Il Comandante della Guardia Costiera, Fabio Vaccaro, ha spiegato ai numerosi bagnanti presenti come si strutturano le attività di soccorso e, soprattutto, quanto sia importante la collaborazione degli stessi bagnanti durante le fasi di salvataggio, ai quali è stato vivamente raccomandato di evitare di “frapporsi” all’intervento dei bagnini, magari perché animati dalla curiosità.

«E’ stata un’iniziativa estremamente importante e costruttiva: i bagnanti hanno potuto assistere alle diverse fasi di intervento, dal salvataggio in mare al primo soccorso prestato in spiaggia. Ringrazio la Guardia Costiera per l’impegno che profonde quotidianamente, sia nelle attività di soccorso, sia nelle iniziative di educazione come quella odierna. E naturalmente grazie anche all’Asso Sulcis, Protezione Civile, per il costante supporto», ha l’assessore Pasquale Renna, presente in rappresentanza dell’Amministrazione comunale.