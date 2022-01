Iglesias: approvata la progettazione definitiva per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nella via Danimarca

A Iglesias, è stata approvata la progettazione definitiva per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nella via Danimarca.

I lavori, finanziati per un importo di 220.000,00 euro, rientrano nel programma triennale delle opere pubbliche, prevedono interventi nell’ambito della viabilità, dell’illuminazione pubblica e nella realizzazione di reti fognarie e di scarico.

Il progetto prevede la divisione dell’area in questione in tre lotti, ed i lavori di urbanizzazione prenderanno il via nel primo lotto con la demolizione e la rimozione del fondo stradale esistente, la realizzazione di una rete fognaria per le acque nere e di una per le acque bianche, degli allacci alle utenze private, con il posizionamento degli impianti di illuminazione pubblica e la realizzazione del nuovo piano stradale con i relativi marciapiedi.

Verrà inoltre predisposta la cavidottistica per il posizionamento successivo delle reti tecnologiche.

In seguito i lavori verranno estesi agli altri due lotti della Via, con la realizzazione di interventi analoghi.

«Un progetto fondamentale per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria – ha spiegato il sindaco Mauro Usai – ed una maniera per ribadire la massima attenzione per le periferie, grazie ad interventi concreti che permetteranno di superare problematiche da tanti anni in attesa di risoluzione.»

«Dopo la realizzazione delle reti idriche e fognarie – aggiunge l’assessore dei Lavori pubblici, Vito Didaci – inizieremo i lavori sulla strada, in modo da garantire le opere di urbanizzazione in una via che necessitava da tempo di importanti interventi.»