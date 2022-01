Il Buggerru Surf Trophy riparte con un nuovo waiting period

Il Buggerru Surf Trophy si terrà nelle prime settimane dell’anno: dopo lo slittamento dovuto allo svolgimento della seconda tappa ed alla successiva concomitanza con le vacanze natalizie, insieme alla Surfing Fisw è stato concordato un nuovo waiting period. La finale del campionato italiano sarà chiamata alla prima mareggiata utile tra il dieci gennaio e il dieci febbraio.

Per l’appuntamento più atteso del tour italiano juniores è questione di settimane o di pochi giorni. La finestra temporale per la chiamata di gara ripartirà alla definitiva conclusione delle vacanze natalizie, il dieci gennaio. Da questa data in poi, al primo soffio di maestrale capace di creare onde adatte, gli assi del surf azzurro potranno entrare in acqua. Attualmente sono 99 gli atleti che attendono di partecipare al contest organizzato dal Buggerru Surf Club. Cercheranno i migliori piazzamenti nelle categorie under 18, under 16, under 14 e under 12, per la conquista dei titoli di campione italiano. La gara, patrocinata dal comune di Buggerru, è alla sua terza edizione e si svolgerà su due giornate, preferibilmente sull’onda sinistra che frange accanto al molo del porto, nel cuore dell’antica città mineraria.

Basta uno sguardo alle classifiche generali per capire che la battaglia agonistica sarà apertissima. Nella categoria under 18 il top ranker Ian Catanzariti dovrà difendersi da Valerio Funari e Tommaso Noah Pavoni, ma anche dai due quarti Giorgio Santucci e Filippo Marullo. Più difficile per Jacopo Folegani, Lorenzo Longo e Simone Gentile, ma matematicamente non impossibile. Alla guida dell’under 18 femminile c’è Chiara Alejandra Agugliotta, con un buon margine di distacco da Gemma Raffaella Adanti e Francesca Valletti Borgnini. L’under 16 maschile ha invece diversi atleti sopra i mille punti, il che rende i giochi apertissimi: Lorenzo Cipolloni è il primo ma dovrà guardarsi le spalle da Samuele Ricci, Leonardo Santoliquido, Niccolò Calatri e Tommaso Scoppa. Tra le ragazze, Francesca Valletti Borgnini viaggia in solitaria a punteggio pieno ed è insidiata da Marta Begalli e Victoria Backhaus.

Tra gli under 14 Michele Scoppa ha distanziato Samuel Manfredi di soli duecento punti, seguono Federico Melis e ben sette atleti appaiati a circa mille punti: anche per loro la matematica dice che la scalata è ancora fattibile. Per le donne Camilla Cocco domina saldamente a punteggio pieno. Costanza De Lisi e Viola Brencoli seguono un po’ distaccate. L’under 12 maschile potrebbe invece riservare qualche sorpresa: è la categoria più affollata e Francisco Anglani è primo tallonato da Riccardo Gennari e Gabriele Dessì, ma numerosi altri atleti sono pronti ad approfittare di ogni passo falso. Nell’under 12 femminile Magnolia Rossi è a pieni punti ed è seguita da Lara Cristina Talarico e Ludovica Chilà.