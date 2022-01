Sono 1.296 i nuovi casi positivi al Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Sardegna, su 20.997 test eseguiti (6,17%), 1 decesso

Sono 1.296 i nuovi casi positivi al Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Sardegna, su 20.997 test eseguiti (4.856 molecolari, 16.141 antigenici), il 6,17%.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 28 (1 in più di ieri), quelli ricoverati in area medica 231 (16 in più di ieri).

Sono 18.169 le persone in isolamento domiciliare (563 in più di ieri).

Si registra il decesso di 1 donna di 88 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari.