Sono prossimi al via, a Iglesias, gli interventi su illuminazione pubblica, viabilità e marciapiedi nella zona industriale di Sa Stoia

Sono prossimi al via, a Iglesias, gli interventi per il completamento degli impianti di illuminazione pubblica e per la manutenzione straordinaria delle strade e dei marciapiedi nella Zona Industriale Comunale, con l’approvazione da parte della Giunta Comunale del progetto definitivo/esecutivo dei lavori.Gli interventi, finanziati per un importo complessivo di 1.800.000 euro, dei quali 1.200.000 sovvenzionati dalla Regione Sardegna ed il resto da fondi comunali, riguarderanno, nel dettaglio, la realizzazione ed il completamento degli impianti di illuminazione pubblica, con l’apporto di lampade LED ad elevate prestazioni, il ripristino in determinati settori del manto stradale, al fine di eliminare dossi ed avvallamenti, il riposizionamento di pozzetti e caditoie, la predisposizione di cavidotti e la messa in sicurezza dei marciapiedi, con la pulizia delle aree verdi e la potatura delle piante.«In questo modo –– si potranno completare le infrastrutture fondamentali per l’attività delle imprese operanti nella Zona Industriale recentemente acquisita dal Comune, intervenendo su settori come quelli della viabilità, della sicurezza stradale e dell’illuminazione pubblica. L’Amministrazione comunale ha scelto di scommettere sulla Zona Industriale, un’area fondamentale per lo sviluppo della nostra Città e del territorio.»«Una serie di lavori che hanno lo scopo di proseguire nella valorizzazione della Zona Industriale –– e che arrivano dopo gli interventi sulla rete idrica per l’acqua potabile. E’ fondamentale garantire alle imprese le condizioni migliori per operare.»