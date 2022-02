E’ in programma a Carbonia questo pomeriggio, alle 16.00, il quinto congresso provinciale dell’Adiconsum

E’ in programma questo pomeriggio, alle 16.00, il quinto congresso provinciale dell’Adiconsum, nella sala riunioni della Cisl, in via Mazzini, a Carbonia.

Dopo la relazione del presidente uscente Giancarlo Cancedda, interverranno il segretario generale della Cisl Tore Vinci ed il presidente regionale Adiconsum Giorgio Vargiu.

Seguiranno l’elezione del Consiglio provinciale, dei delegati al congresso regionale e dei sindaci revisori.

Infine, verrà convocato il Consiglio provinciale con all’ordine del giorno l’elezione del presidente e della presidenza.