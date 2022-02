E’ tutto pronto, a Quartu Sant’Elena, per il Memorial “Salvatore Meloni”; a Guspini il 1° Trofeo di ciclocross

Si infittisce, nel week end, l’attività ciclistica regionale. Dopo alcuni mesi di stop è la strada a tornare protagonista nell’isola. Questo pomeriggio, con l’organizzazione del Gruppo Sportivo Amatori Oristano di Carlo Spano va in scena, a Quartu Sant’Elena, il Gran Premio Ciclistico Sportivi Sardi, gara che inaugura la stagione 2022.

La competizione è intitolata all’ex presidente del Comitato Sardegna della FCI Salvatore Meloni, scomparso di recente. Si corre, secondo regolamento criterium, lungo un tracciato complessivo di 44,8 km. Saranno 16 giri di 2.800 metri ciascuno, da via Fiume fino alla rotonda di Margine Rosso. Sono attesi numerosi master. Partenza alle 16,30.

Non è ancora il momento di mandare in soffitta, dopo l’ottimo successo della Sardinia Cross Cup, il ciclocross. Domenica a Guspini tutti gli specialisti della disciplina saranno infatti nuovamente in sella per la prima edizione del trofeo cittadino. Organizza la locale Unione Ciclistica Guspini lungo un tracciato di 2,4 km allestito a ridosso del campo sportivo “Serra Murdegu”. Dopo un tratto di asfalto, la restante parte del percorso si snoderà all’ interno della pineta, dove saranno presenti numerosi ostacoli naturali e artificiali. Partenza alle ore 10.00.