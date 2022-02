La piscina comunale di Carbonia riaprirà il 2 marzo. L’assessora Giorgia Meli: «Trovato un punto di incontro con la Società»

L’assessorato allo Sport del comune di Carbonia, a conclusione di una serie di interlocuzioni intraprese con la dirigenza della società Antares, comunica la riapertura della piscina comunale che riprenderà regolarmente le attività mercoledì 2 marzo 2022.

«Dal momento in cui ci era stato comunicato il 31 dicembre scorso della sospensione, seppur momentanea, dell’impianto di cui fruivano tanti cittadini – ha spiegato l’assessora dello Sport, Giorgia Meli – abbiamo lavorato per evitare che Carbonia restasse troppo a lungo priva di questo prezioso servizio.»

«In una situazione di grande precarietà si è cercato di superare l’impasse, considerato il fatto che non fosse scontato che l’impianto di via delle Cernitrici riaprisse i battenti a marzo. La pandemia e l’aumento dei costi energetici non hanno certamente agevolato la situazione, tuttavia – ha evidenziato l’assessora Giorgia Meli – abbiamo lavorato in sinergia per trovare un punto di incontro e si è scongiurato il venir meno del servizio.»

«Già da oggi – ha concluso Giorgia Meli – ci sentiamo impegnati per risolvere i problemi di efficienza strutturale dell’impianto sportivo.»