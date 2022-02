Manifestazione di alcune donne stamane davanti agli uffici della ASL in via della Costituente, a Carbonia, per avere il green pass da guarigione

Manifestazione di protesta questa mattina, in via della Costituente, a Carbonia, davanti agli uffici della ASL, di alcune donne che chiedevano il rilascio del green pass da guarigione da Covid-19. Risultate positive al virus dopo aver ricevuto le prime due dosi di vaccino ed essersi successivamente negativizzate, da diversi giorni hanno chiesto la certificazione verde senza riuscire ad averla. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per tenere la situazione sotto controllo..

«Sono guarita ormai da dieci giorni dal Covid-19, dopo essere risultata positiva da vaccinata con prima e seconda dose – ha detto una delle manifestanti -. Per ottenere il green pass mi è stato detto di fare il terzo vaccino ma non ho alcuna intenzione di farlo, perché non sono stata bene e dopo le prime due dosi, il contagio e la successiva guarigione, ho diritto di averlo.»