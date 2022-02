Martedì 8 febbraio i tecnici di Abbanoa saranno impegnati a Carloforte per un intervento di efficientamento della rete idrica

Domani, martedì 8 febbraio 2022, i tecnici di Abbanoa saranno impegnati a Carloforte per un intervento di efficientamento della rete idrica, in via Osservatorio astronomico. Durante i lavori, che saranno eseguiti dalle 9.00 alle 16.00, si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni nella strada.

Sarà cura dei tecnici del Gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio del servizio qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo. Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare eventuali i disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.