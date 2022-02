I carabinieri di Carbonia hanno arrestato una 49enne indiziata di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e ricettazione

I carabinieri di Carbonia hanno arrestato una 49enne disoccupata, indiziata dei reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e ricettazione.

Nel corso di una perquisizione personale e domiciliare eseguita presso l’abitazione della donna, sono stati rinvenuti 222 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, un trapano ed un monitor, probabile provento di furto.

Nell’ambito del medesimo servizio sono stati segnalati al competente Ufficio Territoriale del Governo, quale assuntori di sostanze stupefacenti, una 46enne disoccupata di Portoscuso, trovata in possesso di 7 grammi di marijuana dichiarati per uso personale e un 40enne di Carbonia disoccupato, trovato in possesso di 2 (due) pasticche di buprenorfina nalaxone, farmaco indicato nel trattamento sostitutivo della dipendenza da oppioidi, detenuto senza la prescritta ricetta medica. L’arrestata è stata sottoposta al regime degli arresti domiciliari presso il proprio domicilio, sino alla celebrazione del processo con rito direttissimo, che si terrà nella mattinata odierna.

.