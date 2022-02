Romina Mura (Pd) a Radio Star: «Sull’energia in Sardegna sono stati fatti errori, non possiamo rinunciare al gas come fonte di transizione»

«In materia di politiche energetiche in Sardegna sono stati fatti degli errori, dovuti alla mancanza di un percorso certo. Con il Patto per la Sardegna avevamo individuato il percorso della dorsale sarda del gas, per portare la metanizzazione nell’isola, tuttora ultima tra le Regioni. Quando c’è stato un cambio di strategia a livello governativo purtroppo né Governo né Regione hanno fatto loro parte fino in fondo per correggere quel patto fra istituzioni e rivederlo con un patto di eguale entità.»

Lo ha detto la presidente della commissione Lavoro Romina Mura (Pd), intervistata nella trasmissione “Dentro il Sulcis Iglesiente”, su Radio Star.

«In questo percorso di transizione energetica si deve avere anche chiaro l’impatto sociale – ha aggiunto Romina Mura -. Il gas è una fonte di transizione cui noi non possiamo rinunciare, e per averlo servono le infrastrutture.»

«Dopo la crisi russo-ucraina ci troveremo obbligati ad accelerare la scelta di mixare tra le fonti energetiche perché – ha concluso Romina Mura – ci serve una pluralità di fonti energetiche per evitare quello che sta accadendo ora: l’aumento del gas e del petrolio sta rallentando la ripresa economica e rischia di mettere il Paese in condizione di grande difficoltà.»