Dario Giagoni (Lega): «Sotacarbo: la Lega difende le risorse stanziate e l’istituto di ricerca!»

«Sotacarbo: finanziare la ricerca e l’occupazione qualificata è segno di volersi occupare del futuro. Quanto detto da alcuni esponenti dell’opposizione circa le risorse stanziate è assurdo. Le polemiche sterili sollevate da alcuni colleghi consiglieri non sono solo paradossali, soprattutto, se affiancate alle frasi di manifesta vicinanza espresse poco più di dodici mesi fa a favore dell’azienda, ma sono anche il chiaro segnale di una vera e propria mancanza di conoscenza delle realtà regionali.»

Lo dice Dario Giagoni, c oordinatore regionale Lega Sardegna per Salvini Premier.