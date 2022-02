Scontro frontale tra due auto sulla SS 126, nei pressi del bivio per Pabillonis, tre persone coinvolte, 1 ricoverata in ospedale

Uno scontro frontale tra due auto si è verificato intorno alle 7.00 di stamane sulla SS 126, all’altezza del km 96.600 nei pressi del bivio per Pabillonis (Sud Sardegna).

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della squadra di pronto intervento “7A” del distaccamento di Sanluri che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale. Tre gli occupanti dei due veicoli coinvolti, di cui uno è stato trasportato in ospedale dai sanitari inviati dal Servizio Territoriale di Emergenza del 118.

Altre due persone riportano solo lievi ferite, affidate alle cure dei sanitari presenti sul posto con le ambulanze.

Per gli accertamenti ed i rilievi di legge, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Villacidro.