Ieri un disoccupato 21enne di Calasetta è stato denunciato a piede libero, dai carabinieri della locale stazione, per ricettazione. Nel corso di una mirata perquisizione domiciliare, posta in essere all’interno di un casotto rurale di proprietà del giovane, sono stati rinvenuti un ciclomotore Piaggio modello “Si” azzurro ed un motore fuoribordo marca Mercury di colore nero, modello Marine. Di tali materiali l’uomo non ha saputo giustificare la provenienza e i proprietari di quegli oggetti sono stati rintracciati tramite i numeri di omologazione e di telaio dei mezzi. Quanto rinvenuto è stato così restituito ai legittimi proprietari.