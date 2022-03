Due derby caratterizzeranno la nona giornata di ritorno del girone G del campionato di serie D: Torres-Carbonia e Lanusei-Latte Dolce. È stato rinviato il terzo derby in calendario, Arzachena-Muravera, per problemi legati alla pandemia da Covid-19, così come Cassino -Gladiator ed Insieme Formia-Atletico Uri.

Torres-Carbonia è storicamente una delle partite di maggior fascino tra squadre sarde. Lo scorso anno il Carbonia vinse il derby del girone d’andata 2 a 0, la Torres quello di ritorno 4 a 1. Quest’anno la Torres ha fatto suo il derby del girone d’andata giocato a Sant’Anna Arresi per 2 a 0.

Sulla carta la bilancia dei valori pende nettamente dalla parte della squadra di Alfonso Greco che lotta al vertice della classifica ma il Carbonia di David Suazo è in crescita, è reduce da una serie positiva con 12 punti nelle 8 partite del girone di ritorno ed anche oggi non si sente battuta in partenza.

Questa la formazione annunciata da David Suazo: Idrissi 2000, Adamo 2004, Ganzerli 2003, Serra, Suhs, Carboni, Padurariu, Murgia, Aloia, Isaia 2002, Porru 2000. A disposizione: Bigotti 2002, Pitto, Mastino, Bellu 2003, Agostinelli 2001, Curreli, Porcheddu, Gjuci, Russu