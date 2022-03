Forze Armate: concorso pubblico per 456 allievi. Titolo di studio richiesto: diploma. Scadenza presentazione domanda: 17 aprile 2022

Il Ministero della Difesa ha indetto 3 bandi di concorso per il reclutamento di personale da avviare ai corsi per allievi marescialli delle Forze armate, per la frequenza del 25° corso biennale (2022-2024): un concorso pubblico per 137 allievi marescialli dell’Esercito; un concorso pubblico per 162 allievi marescialli della Marina militare; un concorso pubblico per 157 allievi marescialli dell’Aeronautica militare. I candidati devono possedere i seguenti requisiti: diploma di istruzione secondaria di secondo grado, cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici, idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare, non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, non essere stati condannati per delitti non colposi, non essere sottoposti a misure di prevenzione, aver tenuto condotta incensurabile etc. I concorsi saranno svolti secondo diverse fasi: una prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive, una prova per la verifica della conoscenza dell’inglese, prove di verifica dell’efficienza fisica, accertamento dell’idoneità attitudinale, accertamento dell’idoneità psico-fisica, tirocinio e valutazione dei titoli di merito; in più per i 162 allievi marescialli della Marina Militare e per i 157 allievi marescialli dell’Aeronautica militare è prevista anche una prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie. La prova per la verifica delle qualità culturali ed intellettive consisterà nella somministrazione di un questionario composto da 100 quesiti a risposta multipla volti ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana oltre che la conoscenza di argomenti di attualità, di cittadinanza e costituzione, di storia, di geografia e di logica matematica; la prova per la verifica della conoscenza della lingua inglese consisterà nella somministrazione di 30 quesiti a risposta multipla; la prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie consisterà nella somministrazione di quesiti a risposta multipla volti ad accertare il grado di conoscenza delle seguenti materie: biologia, chimica e fisica. Le altre prove consistono nella verifica dell’efficienza fisica, nell’accertamento dell’idoneità psico-fisica, nell’accertamento dell’idoneità attitudinale; in un tirocinio e infine nella valutazione dei titoli.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata entro il 19 aprile 2022.

