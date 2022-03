I carabinieri di Calasetta hanno denunciato due disoccupati pugliesi per truffa aggravata ai danni di un 36enne di Calasetta

Ieri, a Calasetta, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato a piede libero per truffa aggravata due disoccupati, una 48enne originaria di Bari ed un 28enne di Barletta. I due in concorso tramite artifizi e raggiri si erano fatti accreditare la somma di 120 euro per l’acquisto di alcuni capi di abbigliamento, proposti in vendita su Instagram. A cadere nel tranello è stato un 36enne di Calasetta, operaio specializzato. La vittima aveva ritenuto particolarmente conveniente quanto proposto in vendita online, si era fidato delle persone che stavano dall’altra parte della barriera informatica e non aveva mai ricevuto quanto pattuito, pur avendo regolarmente pagato tramite bonifico i due truffatori. I due denunciati avranno un processo a Cagliari ma che la vittima possa recuperare il denaro perduto è assai improbabile.