Il sindaco di Santadi, Massimo Impera, ha annunciato questa sera l’avvio dei lavori di ripristino del ponte sulla SP 70, nei pressi di Is Cattas.

«Possiamo finalmente comunicarvi che sono iniziati i lavori per il ripristino del ponte sulla SP 70 – ha scritto Massimo Impera in un post pubblicato nella pagina Facebook istituzionale -. Vogliamo ringraziare il commissario della Provincia, ing. Mario Mossa. per aver mantenuto gli impegni presi con il comune di Santadi. I lavori sono finalizzati al ripristino del vecchio ponte nel più breve tempo possibile, per consentire l’accesso alla viabilità prima dell’avvio della stagione estiva. La Provincia – ha concluso Massimo Impera – ci ha garantito che sta già procedendo alla progettazione di un nuovo ponte più sicuro, che verrà realizzato in un secondo momento.»