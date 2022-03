Fabio Usai (PSd’Az): «La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la legge che re-istituisce le province sarde, approvata nel 2021»

«Secondo quanto appreso in queste ore, la Corte Costituzionale ci ha dato ragione e finalmente potremo procedere a ripristinare i fondamentali presidi di rappresentanza territoriale democratica, nonché di erogazione di fondamentali servizi, costituiti dalle province.»

Lo dice Fabio Usai, consigliere regionale del Partito Sardo d’Azione.

«Un obiettivo che ci eravamo prefissati in campagna elettorale e che ha caratterizzato la nostra azione politica in questi anni – aggiunge Fabio Usai – per invertire la tendenza alla recessione economica e sociale di territori come il Sulcis Iglesiente, che da quando fu cancellata la Provincia hanno perso man mano rappresentatività politico-istituzionale, importanti servizi e la capacità di pianificare efficacemente i processi economico-sociali su scala territoriale, con l’inesorabile effetto di impoverirsi e spopolarsi.»

«Adesso non bisogna più perder tempo, ma dare il via ai commissariamento degli enti per lo scorporo e la loro ricostituzione nelle nuove forme – conclude Fabio Usai -, affinché finalmente si possa restituire piena rappresentatività ai territori e lavorare al loro rilancio economico-sociale.»