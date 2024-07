Fabio Usai [Sardegna Avanti]: «Elezioni dirette per le istituende Province Sarde»

In qualità di rappresentante del movimento Sardegna Avanti, sentiamo il dovere di esprimere l’importanza vitale di consentire alle cittadine e ai cittadini di eleggere direttamente i propri rappresentanti nelle istituende province sarde. In particolare, nel Sulcis Iglesiente, è essenziale oggi più che mai avere una rappresentanza diretta.

La re-istituzione delle province, con la possibilità per i cittadini di scegliere i propri rappresentanti, è un passo cruciale per garantire autonomia su tematiche fondamentali come infrastrutture, scuole, strade, ambiente, turismo e industria. Solo attraverso una gestione autonoma e locale possiamo coordinare efficacemente la pianificazione territoriale e sviluppare un piano di sviluppo economico che risponda realmente alle esigenze del nostro territorio.

Inoltre, una provincia efficiente e ben organizzata è indispensabile per fungere da cabina di regia nella gestione dei finanziamenti statali ed europei, come il Just Transition Fund e la rimodulazione dei fondi residui del Piano Sulcis. Senza una struttura provinciale solida, rischiamo di perdere opportunità cruciali per il nostro sviluppo.

Particolarmente rilevante è il ruolo della provincia nella sanità. Una provincia ben organizzata può coordinare in maniera unitaria i servizi sanitari, permettendo di fare sintesi nella conferenza socio-sanitaria e migliorare l’offerta di servizi per i cittadini.

La provincia non è solo una struttura amministrativa, ma un pilastro fondamentale per il nostro territorio. Per il Sulcis Iglesiente, una rappresentanza diretta e autonoma significa poter affrontare con maggiore efficacia le sfide che ci attendono.

Fabio Usai

Sardegna Avanti