Fabio Usai (Carbonia Avanti): «La vertenza Portovesme Srl mette in discussione l’intero futuro di un territorio»

Il Sulcis Iglesiente si trova nuovamente al centro di una battaglia cruciale per la salvaguardia del suo tessuto produttivo e sociale. La vertenza Portovesme Srl non rappresenta soltanto una questione legata ai posti di lavoro, ma mette in discussione l’intero futuro di un territorio che non può permettersi questa situazione.

Da anni denunciamo il comportamento di una multinazionale che ha dimostrato, in maniera allarmante, una carenza di sensibilità nei confronti delle centinaia di lavoratrici e lavoratori che ogni giorno affrontano una situazione di crescente precarietà.

La Portovesme Srl non è solo un’azienda: è un pezzo della nostra economia e della nostra comunità. Il suo futuro è intrecciato con quello delle famiglie che risiedono in questo territorio. L’incertezza che pervade la situazione non può più essere tollerata, né tantomeno ignorata. È il momento di rimanere uniti e di sostenere la dignità di chi, con sacrificio e impegno, tiene in piedi l’economia del Sulcis Iglesiente.

Noi di Carbonia Avanti siamo al fianco dei lavoratori e delle loro famiglie, convinti che la dignità e il rispetto di chi lavora non possano e non debbano essere oggetto di trattative o compromessi.

La politica, le istituzioni e tutte le forze sociali hanno il dovere di agire con determinazione.

Il Sulcis Iglesiente merita un futuro degno.

Fabio Usai

Carbonia Avanti