Un tuffo nel passato: storia digitale e pubblica nell’Arcipelago del Sulcis con LUDiCa 2024

Le comunità dell’arcipelago del Sulcis, con le loro unicità storiche e culturali, saranno le protagoniste del LUDiCa 2024, che quest’anno è anche prima scuola estiva nazionale di formazione in Storia digitale e pubblica.

Organizzata dal Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali dell’Università di Cagliari, in collaborazione con l’Associazione Italiana di Public History (AIPH), il Centro Interuniversitario per lo studio e lo sviluppo della Public History (CISPH), l’Associazione Italiana di Storia Orale (AISO) e le amministrazioni comunali di Carloforte e Sant’Antioco, la scuola rappresenta un’opportunità unica nel panorama italiano per chi vuol fare storia per e con le comunità e sul campo.

La scuola è volta a esplorare la Storia e le storie delle “piccole isole” in chiave storica, raccogliendo documenti d’archivio, testimonianze orali, fotografie storiche. Parteciperanno docenti, studenti universitari, dottorandi, assegnisti e professionisti museali, archivistici e bibliotecari, in arrivo da tutta Italia.

Insieme a cittadini, associazioni, enti locali daranno vita a una percorso di storia scritta “dal basso”, una ricerca i cui risultati confluiranno in una piattaforma digitale che verrà presentata alla fine del campi estivi previsti nelle due isole sulcitane nell’ultima settimana di settembre.

– Bottega Digitale (9-20 settembre): Un percorso di sei lezioni in modalità mista (presenza e online).

– Campo di Storia Digitale e Pubblica (23-29 settembre): Un’esperienza sul campo nelle comunità di Carloforte e Sant’Antioco.

Una settimana scandita da incontri, seminari pubblici, ricerche sul campo, interviste orali, indagini su archivi pubblici e privati e che si concluderà con pubblicazione e presentazione pubblica di una piattaforma digitale dedicata alla narrazione delle storie locali raccolte durante il laboratorio.

Esperti nazionali e internazionali di storia digitale e pubblica e digital humanities terranno seminari apertura a tutti nei luoghi più rappresentativi delle due comunità.