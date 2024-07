Fabio Usai (Sardegna Avanti) accoglie con soddisfazione la bocciatura del ricorso del Governo sulla reistituzione delle nuove province

Sardegna Avanti esprime piena soddisfazione per la decisione della Corte Costituzionale che ha bocciato il ricorso del Governo su alcuni punti inerenti la reistituzione delle nuove province in Sardegna. Questa sentenza rappresenta un passo significativo verso il ripristino delle province sarde, inclusa la provincia del Sulcis Iglesiente.

«Finalmente, grazie a questa decisione, tutti i territori della Sardegna, e in particolare il Sulcis Iglesiente, potranno riottenere la loro provincia. Questo ente intermedio è fondamentale per unire gli interessi legittimi dei comuni e difendere i servizi essenziali – ha detto Fabio Usai, rappresentante di Sardegna Avanti e cofirmatario della legge regionale che ne chiedeva la reistituzione -. Inoltre, le province rappresentano un volano di sviluppo per l’economia, l’occupazione, il turismo e la tutela dell’ambiente.»

«Abbiamo lavorato intensamente per ascoltare e rappresentare le istanze dei cittadini – ha aggiunto Fabio Usai –. La reistituzione delle province è un traguardo raggiunto grazie alla collaborazione e all’impegno di tutti coloro che credono nel futuro e nel progresso della nostra regione.»

«La provincia del Sulcis Iglesiente e le altre nuove province sarde avranno un ruolo centrale nel rilancio del territorio – ha concluso Fabio Usai -. Siamo pronti a lavorare con determinazione per costruire un futuro migliore.»