Ieri un disoccupato 35enne napoletano è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Carbonia, in atto sottoposto agli arresti domiciliari in città, in esecuzione di un’ordinanza che gli applica la misura cautelare in carcere, emessa dalla seconda sezione penale della Corte d’Appello di Napoli. L’uomo è stato giudicato responsabile, recidivo, del reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, perpetrati nei confronti della propria coniuge 26enne, a Napoli. Al termine della notifica del provvedimento restrittivo l’uomo è stato associato presso la casa circondariale di Uta a disposizione dell’autorità giudiziaria partenopea.