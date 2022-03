Il gruppo consiliare della Lega Sardegna ha depositato una proposta di legge relativa alla revisione della normativa sull’edilizia residenziale pubblica, primo firmatario il consigliere regionale Michele Ennas.

«Lo scopo della proposta di legge presentata è quello di aggiornare una norma di gestione dell’edilizia residenziale pubblica vecchia di 30 anni e al contempo garantire maggiore tutele ad alcune categorie di persone che non erano sufficientemente considerate – dice Michele Ennas, segretario della IV commissione

Lavori pubblici -. La normativa vigente non è più rispondente ai continui mutamenti sociali che nel corso degli anni si sono presentati, mutamenti che spesso hanno costretto gli Enti che gestisco il patrimonio ERP ad adottare nuove misure e regole senza però mai renderle strutturali. È necessario procedere ad un aggiornamento rispetto alle nuove necessità nei nuclei familiari, rivedere l’assegnazione degli alloggi secondo le nuove regole ISEE, garantendo un’alloggio nei casi di emergenza abitativa con un occhio di riguardo alle donne, con figli minori a carico e vittime di violenza. La nuova norma si ispira a criteri di equità sociale, chiarezza normativa e semplificazione burocratica – conclude Michele Ennas -. Si tratta di una riforma attesa ed indispensabile che deve spingerci tutti ad agire con assoluta celerità, per sanare le criticità che riguardano il settore.»