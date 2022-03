L’architetto Enrico Lai, 33enne di Iglesias, è il nuovo segretario regionale del Partito della Rifondazione Comunista

Enrico Lai, architetto trentatreenne di Iglesias, è il nuovo segretario regionale del Partito della Rifondazione Comunista. E’ stato eletto al termine del IX Congresso regionale svoltosi nei giorni scorsi a Bitti.

Il congresso ha puntato quindi sul rilancio del partito e sul rinnovamento generazionale. Enrico Lai, già segretario cittadino del PRC, da poco più che ventenne ha ricoperto cariche dirigenziali di carattere regionale e successivamente nell’esecutivo del partito stesso. Attualmente è membro del comitato politico nazionale. A margine dell’elezione sono giunti gli auguri di buon lavoro da parte del segretario nazionale, Maurizio Acerbo.

«È stato un congresso particolarmente partecipato – ha spiegato Enrico Lai – con uno straordinario contributo di idee e temi presentati dagli ospiti, dai delegati e da semplici iscritti. Il lavoro che ci attende in questi mesi è quello della costruzione di un polo di sinistra autonomo dagli schieramenti, con testa e piedi in Sardegna, a partire dalle forze politiche regionali esistenti. Immaginiamo questa costruzione nel rilancio di diverse lotte che spaziano da una legge elettorale proporzionale, ad un piano straordinario per il lavoro che consenta la messa in sicurezza del territorio e la difesa della cosa pubblica – ha concluso Enrico Lai -. Siamo una forza politica necessaria e sempre presente fra i cittadini con cui dobbiamo far ripartire un’opposizione forte e decisiva contro la giunta Solinas, che finora annovera solamente il triste primato di moltiplicare le poltrone e di non risolvere i veri problemi di un’intera regione.»