M5S 2050 e Articolo 1: «Perché la Giunta Morittu e la maggioranza non hanno fatto tutto il possibile per evitare l’aumento della TARI?»

I consiglieri comunali di Carbonia del M5S 2050 e di Articolo 1 hanno diffuso una nota nella quale scrivono che il Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani prevede un aumento delle entrate per l’anno in corso di 220mila euro. L’anno prossimo le entrate aumenteranno di ulteriori 190mila euro. L’aumento delle entrate, come ha specificato ieri la Giunta nel suo intervento in Consiglio comunale – aggiungono -, per quest’anno non comporterà alcun miglioramento del servizio, si tradurrà in un aumento delle tariffe della TARI.

Noi abbiamo votato NO – concludono i consiglieri comunali di Carbonia del M5S 2050 e di Articolo 1 – e non capiamo come mai la Giunta e la maggioranza non abbiano fatto tutto il possibile per evitare quello che si presenterà come un aumento delle tariffe.