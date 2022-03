Mobilità sostenibile, interventi sulla ciclabile di via della Stazione, a Carbonia

Il focus, oggetto dell’attenzione dell’Amministrazione comunale, è sulla ciclabile nel tratto da via della Stazione/via del Minatore fino all’incrocio con via Castelsardo.

«La mobilità sostenibile è importante per una città come Carbonia – ha dichiarato il sindaco, Pietro Morittu -; i percorsi ciclabili non sono solo luoghi ad uso sportivo e amatoriale per gli abitanti, ma da concepire come infrastrutture preziose per gli spostamenti a basso impatto ambientale.»

«La scelta di intervenire per la messa in sicurezza di questo tratto – ha precisato l’assessore dei Lavori pubblici, Stefano Mascia – è per garantirne la piena fruizione da parte dei ciclisti e per la notevole importanza ricoperta da quella arteria stradale, in prossimità di una serie di attività commerciali.»

«Il progetto, con un importo dei lavori di 81mila euro – spiega ancora Stefano Mascia – prevede la messa in sicurezza di un tratto di pista ciclabile: l’intervento predominante consiste nel rifacimento dell’intero manto stradale del percorso con un bitume colorato.»

Con il finanziamento messo a disposizione dal decreto MIT che destina risorse per le ciclovie urbane non sarà possibile intervenire sull’intero tratto che è di circa 1.500 metri, «ma è intenzione dell’Amministrazione comunale – garantisce l’assessore competente – riuscire ad estendere l’intervento sull’intero tracciato, sfruttando economie di gara e ulteriori risorse economiche derivanti da ulteriori finanziamenti».

«È necessario garantire la percorribilità ciclabile in sicurezza di tutte le piste che si snodano sul territorio comunale – ha osservato Stefano Mascia – oltre che favorire l’intermodalità dei mezzi di trasporto, si tratta di disciplinare gli automobilisti. A tal proposito, saranno apposte delle barriere di delimitazione della ciclabile a protezione dei fruitori.»

«Non dimentichiamo – ha evidenziato il sindaco Pietro Morittu – che questi percorsi che incentivano l’uso della bicicletta permettono di ridurre i livelli di inquinamento e non è neppure da sottovalutare quanto contribuiscano ad innescare una serie di microeconomie diffuse a vantaggio del territorio.»

Secondo le previsioni dell’assessore Stefano Mascia sulla tempistica «i lavori, previa procedura di affidamento, dovrebbero partire a inizio estate, essendo il progetto di fattibilità tecnico-economica già stato approvato ed essendo in fase di completamento il progetto definitivo-esecutivo».