Dal 31 marzo al 3 aprile i collegamenti ferroviari sulla linea Cagliari-Decimomannu verranno garantiti con bus

Dalle ore 12.00 del 31 marzo alle 15.00 del 3 aprile 2022, la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Cagliari e Decimomannu sarà sospesa per lavori di potenziamento infrastrutturale e i treni saranno sostituiti con bus che effettueranno le fermate nei piazzali antistanti le stazioni ad eccezione di:

– Elmas Aeroporto: presso Terminal arrivi presso la fermata ARST;

– Assemini: via Asproni (fermata cancellata ad Assemini Carmine ed Assemini Santa Lucia);

– Cagliari Santa Gilla: presso parcheggi della fermata ferroviaria.

A Cagliari, dove la fermata di partenza ed arrivo degli autobus non sarà la Stazione Centrale bensì Cagliari Santa Gilla, è previsto un servizio di navetta per gli spostamenti da e per la Stazione e si invitano i viaggiatori ad acquistare preventivamente il titolo di viaggio.

Tutte le modifiche all’offerta Trenitalia sono consultabili sui canali di vendita digitali, in biglietteria e presso le assistenze clienti. Gli orari dei bus potranno variare in funzione delle condizioni del traffico stradale.