Prosegue l’attività del gruppo civico Carbonia Avanti per rendere più decorosa e pulita la città.

Questa sera Paolo Manca ha annunciato l’intenzione di «stabilire un vero e proprio calendario per dare la possibilità agli abitanti dei quartieri di conoscere date e luoghi per queste piccole e generose iniziative che possono fare solo bene alla nostra città».

«In questi giorni abbiamo raccolto numerosissime segnalazioni a cui cercheremo di far fronte – ha aggiunto Paolo Manca -. Contro un degrado delle periferie per un maggiore decoro ambientale ed urbano. Serve una maggiore coscienza civica che metta al primo posto la nostra comunità e i nostri quartieri.»