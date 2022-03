Un 49enne ed un 24enne sono stati arrestati, a Portoscuso, per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti

Alle 4.30 della notte appena trascorsa, a Portoscuso, i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Iglesias, in collaborazione con personale della Stazione di Fluminimaggiore, hanno arrestato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti due disoccupati del luogo, rispettivamente di 49 e 24 anni. I due da tempo venivano monitorati dai carabinieri che attendevano il momento opportuno per intervenire nei loro confronti. Avendo i militari osservato in orario notturno un viavai di tossicodipendenti nei dintorni di quella abitazione, hanno deciso di effettuare una perquisizione che ha permesso loro di trovare nella disponibilità del padrone di casa e di un suo ospite, due dosi di cocaina, due dosi di marijuana, due bilancini elettronici di precisione, un coltello a serramanico con tracce di stupefacente e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente. Nel possesso esclusivo del 49enne sono state inoltre rinvenute 9 dosi di eroina e 40 euro in contanti, presumibile provento dell’attività di spaccio. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e verrà debitamente custodito in attesa di essere versato agli uffici competenti. Al termine di un passaggio in caserma gli arrestati sono stati sottoposti al regime degli arresti domiciliari in attesa del processo con rito direttissimo che verrà celebrato in mattinata presso il Tribunale di Cagliari.