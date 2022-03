Filctem CGIL – Femca CISL – Uiltec UIL: «Siamo preoccupati per la decisione della Ceramica Mediterranea di Guspini di voler posticipare il rientro in fabbrica dei lavoratori»

«Desta forte preoccupazione la decisione dell’azienda Ceramica Mediterranea di Guspini di voler posticipare il rientro in fabbrica dei lavoratori in regime di cassa integrazione da inizio anno. Si tratta di una scelta motivata dalla grave crisi che interessa il settore energetico, strettamente legata allo scenario internazionale.»

Lo scrivono, in una nota, le segreterie territoriali di Filctem CGIL – Femca CISL – Uiltec UIL.

«A questo punto si rende necessario un intervento deciso della Regione che porti il Governo centrale a mettere in campo due azioni mirate, ovverosia: si intervenga immediatamente con misure che possano sostenere le aziende nello svolgimento della propria attività; si intervenga sulla diversificazione delle fonti di produzione energetica – aggiungono le segreterie Filctem CGIL – Femca CISL – Uiltec UIL -. Non ci si può affidare solamente al cavo che arriverà dalla Sicilia o alle rinnovabili in quanto l’energia elettrica non soddisfa le esigenze di tutti i settori produttivi. Aziende come la Ceramica Mediterranea hanno necessità di energia termica per cui è necessario, e non più rinviabile, che il programma di metanizzazione dell’isola vada avanti, in quanto i lavoratori rischiano di non rientrare nel loro posto di lavoro.»

«La Ceramica Mediterranea rappresenta l’unica attività industriale nel settore delle ceramiche impegnata nella verticalizzazione delle produzioni locali in quanto utilizza i feldspati estratti dalle miniere sarde e li impiega nelle sue produzioni. Ribadiamo il concetto più volte espresso dalle nostre strutture che non solo il Guspinese ma tutta la Sardegna ha bisogno oltre che dell’energia elettrica anche di quella termica – concludono le segreterie Filctem CGIL – Femca CISL – Uiltec UIL -. Dal nostro punto di vista metteremo in campo tutte le azioni necessarie per sensibilizzare le istituzioni affinché siano adottati gli strumenti di tutela del lavoro e di sostegno al mondo produttivo.»