Un commerciante di Sant’Antioco è stato segnalato dai carabinieri alla Prefettura perché sprovvisto del green pass

Un commerciante di Sant’Antioco è stato segnalato alla Prefettura di Cagliari dai carabinieri della locale stazione per la violazione amministrativa prevista dall’ultimo decreto legge in materia di contenimento della pandemia da coronavirus e di certificazione verde. A seguito di una verifica posta in essere presso l’attività commerciale, ad esplicita richiesta dei militari operanti, l’uomo non ha esibito la certificazione verde prevista dalla normativa anti Covid, in quanto ne era sprovvisto.