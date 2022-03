I carabinieri di Calasetta hanno scoperto una nuova truffa on line, tre persone denunciate, la vittima è un turista 74enne

I carabinieri di Calasetta hanno denunciato a piede libero per truffa aggravata, un 45enne romano, operaio, con precedenti denunce a carico, una sua concittadina 48enne disoccupata e incensurata nonché una 24enne residente in provincia di Padova disoccupata, anche lei nota alle forze dell’ordine. I tre in concorso hanno risposto ad un’inserzione di vendita di quattro cerchi in lega per auto, pubblicata su un sito on-line da un 74enne bellunese, residente a Pieve di Cadore, pensionato ed incensurato, inducendo quest’ultimo con artifizi e raggiri a versare su tre diverse carte di credito prepagate, intestate ai tre indagati la somma complessiva di 1.980 €, senza peraltro che il prodotto contrattato giungesse mai alla destinazione prevista.

I militari di Calasetta avevano preso in carico tale situazione a seguito di una denuncia querela formalizzata dal pensionato che si trovava in vacanza.