Una trentenne di Carbonia residente a Giba è stata truffata da un 54enne napoletano per l’acquisto di pellet

Non si fermano le truffe online. Ieri pomeriggio i carabinieri di Giba hanno denunciato a piede libero un disoccupato 54enne napoletano, per il reato di truffa aggravata. Mediante una falsa inserzione di vendita postata su un noto sito di trading on-line, relativo alla fornitura di una partita di pellet offerta a prezzi particolarmente convenienti in tempi di crisi energetica, l’uomo era riuscito mediante artifizi e raggiri ad ingaggiare come propria vittima una trentenne nata a Carbonia ma residente a Giba. Cadendo nel tranello, la ragazza aveva effettuato un bonifico da 400 € per una fornitura del pregiato combustibile. Naturalmente quanto acquistato non è mai stato spedito alla destinazione concordata.