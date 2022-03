I carabinieri di Carloforte hanno denunciato a piede libero un trentunenne del luogo, per furto aggravato ai danni di una 61enne di Portoscuso

I carabinieri della stazione di Carloforte hanno denunciato a piede libero per furto aggravato un trentunenne del luogo, disoccupato. Fingendosi intermediario di un’agenzia immobiliare di Costa Rei, l’uomo aveva ricevuto da una 61enne di Portoscuso, insegnante, la somma di 2.500 euro a titolo di canone di locazione e deposito cauzionale per un appartamento da condurre presso la citata località balneare in estate. L’uomo si era successivamente reso irreperibile e dell’appartamento non era rimasta nessuna traccia, giusto delle foto rappresentative di una qualunque bella unità immobiliare. Risalendo con la collaborazione nelle banche interessate al percorso compiuto dal denaro, i militari sono riusciti a risalire all’autore del raggiro che dovrà rispondere di quanto compiuto al Tribunale di Cagliari.