Un 26enne residente a Iglesias ed una 34enne che convive con lui, sono stati arrestati dai carabinieri di Decimomannu per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacente

Un 26enne residente a Iglesias ed una 34enne che convive con lui, entrambi disoccupati, ieri sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Decimomannu per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacente. A seguito di perquisizione personale e successivamente domiciliare, i due sono stati trovati in possesso di 700 grammi di marijuana, di una serra per la coltivazione indoor della canapa indiana, di due piante di canapa alte rispettivamente 70 e 40 cm, due bilancini di precisione, nonché di materiale per il confezionamento delle dosi. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e verrà debitamente custodito in attesa di essere versato agli uffici competenti. Da tempo i due giovani si trovavano sotto la lente d’ingrandimento degli investigatori, che attendevano il momento propizio per verificare in concreto i sospetti che avevano maturato. Sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso l’abitazione di residenza, in attesa del giudizio con rito direttissimo che si terrà nella mattinata odierna presso il Tribunale di Cagliari.