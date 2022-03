Prende il via domani, martedì 15 marzo, alle 18.30, presso la Casa del Cinema (Centro Culturale), in via Cattaneo 51, a Iglesias, la rassegna itinerante di cinema del reale “L’Italia che non si vede”. L’organizzazione è curata dall’Unione Circoli Cinematografici ARCI.

Dopo la proiezione di domani, le altre tre sono in programma il 22 marzo, il 5 ed il 12 aprile.