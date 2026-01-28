Si avvicina, a Cagliari e Carbonia, la scadenza del concorso cinematografico “Gira che ti riGira” rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado!

I Centri Servizi Culturali della Società Umanitaria di Cagliari e Carbonia propongono la terza edizione del concorso cinematografico “Gira che ti riGira”, rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado statali della Sardegna.

La prima edizione del concorso fu ideata in occasione del lockdown del 2020, con lo scopo di intrattenere giovani under 14 nella realizzazione di un cortometraggio a tema libero, a partire da piccole lezioni di cinema che furono diffuse attraverso i canali online della Società Umanitaria in Sardegna.

Per la terza edizione il concorso prevede due sezioni, una dedicata alle scuole primarie e una dedicata alle scuole secondarie di primo grado, con la proposta di coinvolgere le classi nell’elaborazione di un soggetto cinematografico a tema libero (massimo 2 cartelle, ovvero 3600 battute), finalizzato alla realizzazione di un cortometraggio.

Per aiutare docenti e studenti nella stesura del soggetto è stata predisposta una breve guida che sarà fornita agli istituti scolastici coinvolti.

Le classi possono partecipare al concorso inviando il soggetto cinematografico da loro elaborato all’indirizzo e-mail girachetirigira@umanitaria.it entro il 28 febbraio 2026.

Insieme al soggetto cinematografico è necessario allegare il modulo di partecipazione compilato da un/a docente referente.

I quattro migliori soggetti cinematografici (due per la sezione “Scuole primarie” e due per la sezione “Scuole secondarie di primo grado”) saranno premiati con un laboratorio di cinema rivolto alla classe e finalizzato alla realizzazione del cortometraggio a partire dal soggetto elaborato. Il corso sarà curato da un professionista che, a partire dalla fine di marzo del 2026, seguirà la classe vincitrice nel corso degli ultimi mesi dell’anno scolastico, con tempi e frequenza stabiliti in accordo con il corpo docente.

I 4 cortometraggi realizzati all'interno dei laboratori saranno proiettati pubblicamente, alla presenza di classi, docenti, filmmaker che hanno curato la formazione e staff del concorso.

La proiezione avverrà nel mese di giugno, in una data che sarà comunicata con largo anticipo.

Tutte le informazioni sul concorso sono disponibili sul nostro sito: https://www.umanitaria.it/cagliari/progetti-regionali/gira-che-ti-rigira/