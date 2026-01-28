29 January, 2026
MENU
mobile-logo
HomeEconomiaPosteNell’ufficio postale di Giba è stato installato un nuovo impianto fotovoltaico
Poste

Nell’ufficio postale di Giba è stato installato un nuovo impianto fotovoltaico

0
111Views

Proseguono, anche nel Sulcis Iglesiente gli interventi di Poste Italiane a favore della sostenibilità ambientale. È stata completata, infatti, presso l’ufficio postale di via Villarios a Giba, l’installazione di nuovo sistema fotovoltaico sul tetto della sede, in grado di generare una potenza complessiva di 15 KW, per una previsione di energia prodotta annualmente di circa 23.000 kWh, e che consentirà un risparmio in termini di emissione di anidride carbonica di circa 11 tonnellate annue.

L’installazione del sistema fotovoltaico posizionato a Giba fa parte di un progetto di Poste più ampio che prevede l’installazione di impianti con una potenza media di circa 50kWp per un perimetro di potenza complessiva pari a circa 19MWp, intervenendo su siti di medie e grandi dimensioni, tra cui uffici postali, sedi direzionali e centri di meccanizzazione postale. Il numero dei pannelli installato da Poste Italiane è specifico per ogni impianto fotovoltaico, nel rispetto della taglia degli immobili e delle caratteristiche tecniche.

FOLLOW US ON:
Green Game Sardegna:
Si avvicina, a Cagli

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Poste
Poste italiane: nel
Poste
A Buggerru l’u
Poste
Si allungano i tempi
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY