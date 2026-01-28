Nell’ufficio postale di Giba è stato installato un nuovo impianto fotovoltaico

Proseguono, anche nel Sulcis Iglesiente gli interventi di Poste Italiane a favore della sostenibilità ambientale. È stata completata, infatti, presso l’ufficio postale di via Villarios a Giba, l’installazione di nuovo sistema fotovoltaico sul tetto della sede, in grado di generare una potenza complessiva di 15 KW, per una previsione di energia prodotta annualmente di circa 23.000 kWh, e che consentirà un risparmio in termini di emissione di anidride carbonica di circa 11 tonnellate annue.

L’installazione del sistema fotovoltaico posizionato a Giba fa parte di un progetto di Poste più ampio che prevede l’installazione di impianti con una potenza media di circa 50kWp per un perimetro di potenza complessiva pari a circa 19MWp, intervenendo su siti di medie e grandi dimensioni, tra cui uffici postali, sedi direzionali e centri di meccanizzazione postale. Il numero dei pannelli installato da Poste Italiane è specifico per ogni impianto fotovoltaico, nel rispetto della taglia degli immobili e delle caratteristiche tecniche.