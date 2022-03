‘Un’Isola di Musica’, secondo appuntamento venerdì 18 marzo, al Teatro Centrale di Carbonia

Venerdì 18 marzo, alle ore 20.30, torna ad esibirsi al Teatro Centrale di Carbonia, l’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari. Il secondo atteso appuntamento rientra nella manifestazione “Un’Isola di Musica 2022”, la rassegna musicale itinerante del Teatro Lirico di Cagliari, con il patrocinio del comune di Carbonia.

Pronta a replicare gli apprezzamenti e il grande successo di pubblico di venerdì 4 marzo, l’orchestra, diretta da Andrea Solinas, esordirà con la Sinfonia n. 5 in Si bemolle maggiore di Franz Schubert e proseguirà con Wolfgang Amadeus Mozart e la sua Sinfonia n. 29 in La maggiore.

Posto unico al costo di 3 euro. Per prenotarsi si può telefonare al 338.9838142.

In ottemperanza alle disposizioni vigenti, è necessario presentarsi con super green pass e muniti di mascherina FFP2. Al fine di consentire lo svolgimento dei servizi di verifica in tempo per l’inizio dello spettacolo, il pubblico dovrà presentarsi all’ingresso con un certo anticipo rispetto all’orario d’inizio dello spettacolo.