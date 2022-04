Domenica 10 aprile, a Sant’Antioco, verrà presentato il film Rondò final

Domenica 10 aprile, alle ore 19.00, presso la Sala conferenze del Palazzo del Capitolo, in piazza de Gasperi n. 1, a Sant’Antioco, si terrà la presentazione pubblica del film Rondò final (Regia di Gaetano Crivaro, Margherita Pisano e Felice D’Agostino). L’evento è organizzato da Ottovolante Sulcis APS in collaborazione con L’Ambulante e con il patrocinio del comune di Sant’Antioco.

“Rondò final” è un film nato all’interno di una serie di progetti di ricerca e sperimentazione cinematografica che indagano le potenzialità delle immagini preesistenti per creare nuove visioni, che l’Ambulante porta avanti da anni. Il film è stato selezionato in anteprima mondiale e in concorso internazionale nel prestigioso festival Visions du réel di Nyon nel 2021 e poi in Anteprima Italiana nello stesso anno al Festival dei Popoli di Firenze.

L’evento si aprirà con una breve presentazione del film, seguita dalla proiezione integrale, e si chiuderà con un dibattito al quale saranno presenti gli autori. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19 vigenti. L’ingresso è libero e gratuito sino ad esaurimento posti e si consiglia la prenotazione.