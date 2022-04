Esercitazione dei vigili del fuoco, soccorso ed evacuazione di persone, con tecniche SAF nella Grotta di Santa Barbara, a “San Giovanni Miniera”

Venerdì 8 aprile i vigili del fuoco a Iglesias hanno svolto un’esercitazione di soccorso ed evacuazione di persone, con tecniche SAF nel sito turistico della Grotta di Santa Barbara, a “San Giovanni Miniera”, richiesta della società Iglesias Servizi, società che per conto del comune di Iglesias gestisce i siti minerari turistici. L’iniziativa di addestramento simulava il soccorso ad una persona durante una visita di circa 20 visitatori.

Uno di questi è scivolato all’interno dell’ambiente ipogeo, procurandosi un trauma spinale. Avviata la richiesta di soccorso alla sala operativa 115 del Comando dei vigili del fuoco di Cagliari e al 118, secondo il piano di emergenza, è intervenuta la squadra “5A” del distaccamento dei vigili del fuoco di Iglesias, e la componente specialistica SAF (Speleo Alpino Fluviale) coinvolta a livello regionale, gli specialisti TLC (Telecomunicazioni) dei Vigili del Fuoco che hanno consentito l’allestimento di un PCA (Posto di Comando Avanzato), ed il personale medico sanitario del 118 con un’ambulanza medicalizzata.

La componente SAF, insieme alla componente sanitaria, ha curato l’evacuazione del traumatizzato, attraverso la via principale di ingresso utilizzando tecniche speleo, gli operatori della squadra “5A” insieme ai dipendenti dei servizi si sono occupati dell’evacuazione dei restanti visitatori dall’apposita via di esodo, secondo il piano di emergenza. L’intervento si è concluso in circa 2 ore e mezza.

L’esercitazione ha permesso di testare le procedure ed i protocolli del piano di emergenza previsti, al fine di salvaguardare la sicurezza anche in siti ed aree impervie, difficili da raggiungere, a causa della conformazione del territorio.