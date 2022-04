Ennesima truffa online scoperta dai carabinieri di Villacidro, denunciata una 46enne modenese, la vittima è un 50enne del luogo

Una disoccupata 46enne bolognese residente in provincia di Firenze, di fatto domiciliato a Modena, è stata denunciata a piede libero dai carabinieri di Villacidro, per truffa aggravata, a seguito della denuncia querela presentata da un operaio cinquantenne del luogo. La donna, dopo aver pattuito on-line la vendita di una bicicletta da professionista messa in vendita, con artifizi e raggiri aveva indotto il querelante ad effettuare 5 ricariche di cui tre da € 500 e due da 200 sulla propria Carta Superflash. Naturalmente la bicicletta da professionista non è mai pervenuta alla persona che l’aveva acquistata e l’unica espressione di professionalità emersa è risultata essere quella esibita nel porre in essere il raggiro. I carabinieri sono risaliti alla donna modenese attraverso delle verifiche sul percorso compiuto dal denaro e su chi lo abbia materialmente incassato.