I carabinieri di Carbonia hanno denunciato un 29enne di Giba per il furto compiuto in una farmacia di Carbonia a fine marzo

Ieri i carabinieri della stazione di Carbonia, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato a piede libero, per il reato di furto aggravato, un disoccupato 29enne di Giba. Il giovane, anche attraverso l’esame del sistema di videosorveglianza presente all’interno dell’esercizio commerciale, è stato individuato quale autore del furto di cosmetici per un valore di circa 300 euro, perpetrato in danno di una farmacia di Carbonia alla fine del mese di marzo.