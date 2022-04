I carabinieri di Villacidro hanno arrestato un 28enne di San Gavino Monreale per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali

Ieri i carabinieri del NORM della Compagnia di Villacidro, intervenuti a San Gavino Monreale, hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali un 28enne del luogo, gravato da pregiudizi di polizia il quale, dal 2014 fino a ieri, in modo intenzionale e ripetuto nel tempo, aveva posto in essere comportamenti minacciosi, violenti e vessatori nei confronti dei propri genitori conviventi. In particolare intimidiva, opprimeva, insultava e minacciava di morte, i propri genitori, allo scopo di ottenere somme di danaro per l’acquisto di sostanze stupefacenti, e per ultimo, nelle prime ore della notte di ieri, in evidente stato di alterazione psicofisica, aveva percosso violentemente il genitore, reo di non aver ottemperato all’ennesima richiesta di soldi. Il genitore ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari che gli hanno refertato una prognosi di 30 giorni. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Uta.