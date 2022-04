Il Carbonia due volte in vantaggio a Monterotondo Scalo con Alessandro Aloia, resta in dieci al 48′ (espulso Nicola Serra) e pareggia 2 a 2

E’ finita 2 a 2 all’Ottavio Pierangeli di Monterotondo Scalo. Il Carbonia è andato due volte in vantaggio con Alessandro Aloia, due volte è stato raggiunto, la seconda dopo essere passato in vantaggio in 10 uomini, al 7′ del secondo tempo, 4′ dopo l’espulsione di Nicola Serra per doppia ammonizione.