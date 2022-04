Le attività di promozione culturale del comune di Iglesias per la Settimana Santa 2022

In occasione della Settimana Santa 2022, con il ritorno delle solenni celebrazioni e delle manifestazioni aperte al pubblico, dopo le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con il Consorzio Turistico per l’Iglesiente, Iglesias Turismo e l’Arciconfraternita della Vergine della Pietà del Santo Monte, custode delle tradizioni, propone una serie di iniziative di promozione culturale rivolte ad aprire le porte della Città ai visitatori ed a far conoscere i riti antichissimi in cui la fede incontra la devozione.

Giovedì 14 e venerdì 15 aprile, il Consorzio Turistico per l’Iglesiente, organizzerà due tour guidati alla scoperta della città di Iglesias, del suo territorio e dei riti della Settimana Santa.

Accompagnati da una guida turistica, i partecipanti potranno visitare la Galleria Villamarina, l’area mineraria di Monteponi, e prendere parte ad un tour guidato in città nel corso dei riti del Giovedì e del Venerdì Santo.

Partenza in bus dal centro di Cagliari alle ore 14.00 e rientro nel capoluogo alle 23.30, dopo l’apericena consumata ad Iglesias al termine del tour.

Per informazioni sui costi e sulle modalità delle visite, e per la necessaria prenotazione, è possibile utilizzare l’indirizzo mail: info@ctiglesiente.it , oppure telefonare ai numeri: 0781 274507 e 348 3178065.

Nell’ambito delle iniziative di promozione culturale, presso l’aeroporto di Cagliari Elmas, in questi giorni sono stati posizionati i pannelli pubblicitari con le immagini dei riti della Settimana Santa iglesiente, “La Settimana più misteriosa e suggestiva dell’anno”, come specificato nei manifesti.

Inoltre, sempre nell’area arrivi dell’aeroporto di Cagliari, il Consorzio Turistico per l’Iglesiente, ha allestito uno stand informativo presso il quale è possibile conoscere i siti del territorio e procedere alla prenotazione di una visita.

«E’ un’occasione per far conoscere i riti della Settimana Santa, un patrimonio di Iglesias che unisce la storia della nostra Città alla devozione – dice il sindaco Mauro Usai -. Finalmente, dopo le restrizioni causate dalla pandemia, possiamo vivere nuovamente i riti della Settimana Santa in maniera comunitaria e riaprire le porte ai visitatori. Un ringraziamento agli operatori del Consorzio Turistico, di Iglesias Turismo ed ai membri dell’Arciconfraternita, che hanno tenuto vive le antichissime tradizioni con competenza, devozione e spirito di servizio.»