Venerdì, a Portoscuso, Legambiente e l’Amministrazione comunale hanno ribadito il loro “NO” al Dpcm energia

La sala consiliare del comune di Portoscuso, ha ospitato venerdì sera un incontro organizzato da Legambiente Sardegna sul tema: “Il Dpcm ed il terminale GNL previsto a Portovesme, una questione nazionale”. Nel corso dei lavori è stato proiettato il video “Comunità a rischio, i pericoli del GNL”.

Sono intervenuti, sia in presenza sia in collegamento in videoconferenza, alcuni esperti del settore energetico ed ambientale.

Al termine, abbiamo intervistato il sindaco di Portoscuso (clicca qui Giorgio Alimonda) ed il responsabile energia di Legambiente Sardegna, che hanno ribadito le ragioni del “No” al Dpcm energia firmato dal presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi che prevede l’installazione di una FSRU da 130.000 metri cubi nella banchina est del porto di Portovesme.